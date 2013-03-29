Кожара рассчитывает, что Украина в этом году поймает сразу двух зайцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Л.Кожара сообщил в Дипломатической академии МИД России в Москве.

«Наша позиция здесь предельна простая. Мы хотим иметь зону свободной торговли и с Европейским Союзом и со странами Таможенного союза… Уже в этом году Украина может стать единственным государством в мире, которое будет иметь зону свободной торговли и на Востоке - с Таможенным союзом, и на Западе - с Европейским Союзом», - отметил Л.Кожара.

Он подчеркнул, что во многих регионах мира проходят интеграционные процессы, многие страны совместно пытаются противостоять финасово-экономическому кризису.

По словам Л.Кожары, те страны, которые не принимают участие в интеграционных процессах, проигрывают конкретную борьбу на мировых рынках, поэтому интеграционные процессы происходят и в Европе, и в Азии.

«Для Украины очень важно не выпасть из этого процесса», - убежден министр.

При этом он напомнил, что сейчас обсуждается вопрос о начале переговоров о создании зоны свободной торговли между США и Евросоюзом. С другой стороны, Таможенный союз рассматривает вопрос создания зоны свободной торговли с Вьетнамом и Новой Зеландией.