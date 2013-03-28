Министр уверил в безопасности украинского пищевого производства

Украинские предприятия пищевой промышленности усиливают контроль над качеством и безопасностью продукции. Так, 488 предприятий уже используют системы контроля безопасности и качества продукции, а на 98 производствах начата работа по их внедрению. В частности, значительно возросло количество предприятий, на которых действует система управления безопасностью пищевых продуктов НАССР. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня отечественный потребитель отдает предпочтение продуктам питания от украинского производителя. И очень важным остается вопрос контроля над качеством и безопасностью отечественных продуктов на производстве. Кроме того, страны-импортеры украинской продукции пищевой и перерабатывающей промышленности имеют также высокие требования к качеству. Поэтому в течение последних лет уже 488 предприятий внедрили системы контроля над безопасностью и качеством продукции, а на 98 предприятиях начата работа по их внедрению», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что в 2012 году количество предприятий, внедривших системы контроля качества и безопасности продукции, увеличилось на 14%. В частности, значительно возросла доля предприятий, на которых внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов НАССР, − на 32%.

«Система безопасности пищевой продукции НАССР всемирно признана как одна из самых эффективных. И основные торговые партнеры Украины − страны СНГ и страны Европы − предпочитают работать с теми предприятиями, на которых внедрена НАССР. На сегодня НАССР действует на 169 отечественных предприятиях. Кроме того, она введена на 19 и в стадии разработки на 55 предприятиях», − добавил Николай Присяжнюк.

Так, система НАССР действует сегодня на большинстве ведущих украинских предприятий молочной, масложировой, кондитерской, алкогольной промышленности.