Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре

В Европарламенте советуют украинским коллегам «прекратить самоубийственную войну»

В Европарламенте призвали Киев к конкретным действиям для возможности подписания Соглашения об ассоциации до ноября

Миссия МВФ прибудет в Украину в конце марта

Международный валютный фонд подтвердил приезд миссии Фонда в Украину, однако сократил время пребывания визита на неделю - с 28 марта по 3 апреля.

Украина ввела спецпошлину на импортные авто

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Мирошниченко: В указе Януковича есть поручение, как решить дело Тимошенко

В указе о неотложных мерах по евроинтеграции есть положения, которые способствуют решению дела Тимошенко, утверждает представитель Президента.

Гузар: УГКЦ имеет шанс получить патриархат с новым Папой

УГКЦ может поднимать вопрос о введении своего патриархата перед новоизбранным Папой Римским, считает Любомир Гузар.

Янукович убежден, что Европа должна помочь с модернизацией ГТС

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что Европа должна участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы. Президент также заверил, что Украина уверенно идет по пути евроинтеграции.

На выборах Президента во второй тур прошли бы Янукович и Кличко - опрос

Согласно результатам опроса, Юлия Тимошенко получила бы в первом туре лишь 11,4% и заняла бы третье место, не пройдя во второй тур. Вместе с тем если бы Ю.Тимошенко была единственным кандидатом от оппозиционных сил, то она прошла бы во второй тур и набрала во втором туре 29,4%, а В.Янукович - 28,6%.

Янукович считает, что суд законно отобрал мандаты в Власенко и Веревского

Президент Украины считает, что суд принял законное решение, лишив народных депутатов Сергея Власенко и Андрея Веревского мандатов. В свою очередь, Власенко подозревает, что Януковича обманул Портнов. В то же время председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что у него больше нет представлений на лишение депутатских полномочий депутатов-совместителей.

Митинговать готовы 28% украинцев (опрос)

Готовы лично принять участие в митингах и демонстрациях пока 28% украинцев (10% примут участие обязательно, 18% скорее всего).

На Западную Украину надвигается девятибалльный шторм

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заранее передислоцирует технику к местам возможных осложнений погодных условий.

СМИ: Украина согласилась на ассоциированное членство в Таможенном союзе

После встречи 4 марта Президентов Виктора Януковича и Владимира Путина правительства обеих стран получили задачу найти формулу сотрудничества Украины с ТС, которая удовлетворила бы обе стороны, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники в Кабмине.

Под проливным дождем в Виннице оппозиции удалось «поднять» более 5 тысяч человек

Сегодня в Виннице с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока и Арсения Яценюка стартовала Всеукраинская акция Объединенной оппозиции "Вставай, Украина!". По словам председателя фракции "Батькивщина" А.Яценюка, акция "Вставай, Украина!" продлится два месяца.