На выборах Президента во второй тур прошли бы Янукович и Кличко - опрос

Если бы в Украине состоялись досрочные президентские выборы и в них приняли бы участие лидеры оппозиционных партий, то во второй тур вышли бы Виктор Янукович (21,2%) и Виталий Кличко (14,4%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, презентованные сегодня директором Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Согласно результатам опроса, Юлия Тимошенко получила бы в первом туре лишь 11,4% и заняла бы третье место, не пройдя во второй тур.

Вместе с тем, если бы Ю.Тимошенко была единственным кандидатом от оппозиционных сил, то она прошла бы во второй тур и набрала во втором туре 29,4%, а В.Янукович - 28,6%.

В то же время если бы во второй тур прошли В.Янукович и Арсений Яценюк, то В.Янукович набрал бы 28,1%, а А.Яценюк - 33,7%. Если бы во второй тур попали В.Янукович и В.Кличко, то второй набрал бы 39,3%, а действующий Президент — 25,7%. В то же время во втором туре В.Янукович победил бы Олега Тягнибока. Так, О.Тягнибок во втором туре набрал бы 26,1%, а В.Янукович - 29,46%.

Кроме того, как свидетельствуют данные опросы, большинство населения Украины определяют политическую ситуацию в Украине как напряженную – 57%, а 17% считает ситуацию критической и взрывной.

Исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» вместе с Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 марта. Опрос проводился в 109 населенных пунктах, методом интервью было опрошено 2037 респондентов по стохастической выборке. Данные исследования являются репрезентативными. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.