Янукович говорит, что Украина уверенно идет по пути евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В частности, в очередной раз говоря о важности евроинтеграции, Президент отметил, что этот вопрос связан с модернизацией страны во всех сферах жизни. Причем это касается как технических вопросов, так и вопросов права и демократии, сказал В.Янукович.

Также он уверен, что интеграция Украины в ЕС позволит активизировать торговые отношения, поскольку будут сняты ограничения, которые сегодня существуют в отношении украинских товаров на европейских рынках.

“Для Украины процесс европейской интеграции, мы его связываем как с улучшением экономики Украины, развитием нашей страны, так и с приближением Украины к европейским стандартам. Это наше, прежде всего, домашнее задание, и мы уверенно идем по этому пути”, - сказал В.Янукович.