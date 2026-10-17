Сбивает 55-60% дронов: Зеленский назвал самое эффективное противодействие реактивным 'Шахедам'

Также президент анонсировал новые решения против российских БПЛА.

На сегодняшний день наиболее эффективным средством противодействия реактивным "Шахедам" является авиация. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Что касается перехвата реактивных "Шахедов". Мы очень успешно используем нашу авиацию. И сегодня идет наращивание боеприпасов для F-16 – 20-мм снарядов", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что у него и у Министерства обороны были договоренности, и сейчас Украина получает соответствующее количество этой боеприпасов, "и они очень неплохие".

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"Сегодня 55–60 % всех сбитых реактивных "Шахедов" приходится на долю авиации. Это удачное решение, оно работает", – заявил Зеленский.

По его словам, кроме авиации, есть еще несколько решений. В частности, как сказал президент, начинают работать недорогие ракеты.

"Они скоро поступят к нам от партнеров. А также есть наше отечественное производство", – отметил глава государства.

Кроме того, как сообщил он, против российских реактивных дронов работают турели: речь идет уже о десятках, и это количество должно расти.

Средства против реактивных "Шахедов"

Ранее УНИАН писал, что Германия создала оружие против реактивных "Гераней", и это дает Украине надежду. Речь шла о том, что немецкий производитель военных беспилотников Quantum Systems в сотрудничестве с украинской компанией WIY разработали дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими БПЛА типа "Герань", а финансирование серийного производства возьмет на себя правительство Германии.

Также мы сообщали, что турели с искусственным интеллектом сбивают "Бандероли" и дроны РФ. По словам заместителя командующего Воздушными силами, полковника Юрия Черевашенко, сейчас Украина использует турели с боеприпасами 12,7 миллиметра. Максимальная дальность поражения зафиксированной цели – 1400 метров.

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