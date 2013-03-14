Гузар: УГКЦ имеет шанс получить патриархат с новым Папой

Бывший глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар считает, что ее нынешний предстоятель Святослав (Шевчук) может поднимать перед новоизбранным Папой Римским Франциском вопрос об установлении патриархата УГКЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Гузар заявил сегодня во время пресс-конференции.

“Я лично думаю, что да. Я думаю, что со стороны нашей Церкви, что мы созрели, или уже созреваем к высшей степени, к осуществлению патриаршего устройства. Это образ жизни”, - сказал Л.Гузар.

Он подчеркнул, что когда 50 лет назад впервые поднимался вопрос об установлении патриархата УГКЦ, было очень много энтузиазма по этому поводу, но «мало понимания того, что представляет собой система патриархата».

«Сегодня, я думаю, после тех 50 лет, после первого определенного процесса, лучшего понимания, о чем идет речь, Церковь лучше подготовлена, чтобы жить патриаршим устройством. Папа, который, я думаю, имел возможность вблизи видеть украинское общину в Аргентине, и, я думаю, что это является предпосылкой своего рода понимания наших потребностей, возможностей. И я думаю, что дело патриархата, о чем мы и дальше стремимся и принимаем меры, чтобы эта форма была признана как традиционная для восточных церквей”, - подчеркнул Л.Гузар.

Как сообщал УНИАН, по данным Ватикана, в 2010 году Украинская греко-католическая церковь насчитывала более 4 миллионов 350 тысяч верующих.

80-летний кардинал Л.Гузар возглавлял УГКЦ с 2001 года. Он стал первым предстоятелем церкви, избранным специальным Синодом Епископов после выхода церкви из подполья и получения Украиной независимости. Несмотря на то, что этот титул является пожизненным, Любомир Гузар подал понтифику прошение об отставке и в феврале 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял ее.