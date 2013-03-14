Власенко подозревает, что Януковича обманул Портнов

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщина” комментарии С.Власенко.

«Сегодня на пресс-конференции Янукович сказал, что Владимир Рыбак еще три месяца назад якобы предупреждал меня о лишении мандата. Мне непонятно, кто и с какой целью вводит Виктора Януковича в заблуждение», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, он действительно один раз встречался с В.Рыбаком, однако на встрече речь шла лишь о том, что его незаконно не выпустили за границу.

«При этом никакое вымышленное «совместительство» не обсуждалось», - отметил С.Власенко.

Он также сообщил, что с тех пор больше не встречался с В.Рыбаком, а все действия по лишению его мандата проходили в Регламентном комитете ВР «в тишине и под завесой таинственности».

С.Власенко в очередной раз подчеркнул, что адвокатской деятельностью прекратил заниматься в 2008 году, а по делам Ю.Тимошенко был защитником - специалистом в сфере права, так же, как и народные депутаты Андрей Кожемякин и Сергей Сас.

«Еще раз подчеркиваю, что адвокатскую деятельность я прекратил в марте 2008 года и после этого адвокатской деятельностью не занимался. Об этом, кстати, свидетельствует решение Дисциплинарной палаты КДКА г. Киева, датированное январем 2012 года. Еще раз подчеркиваю, что ко всем делам лидера оппозиции Юлии Тимошенко я был допущен не как адвокат, а как защитник - специалист в отрасли права, что предусмотрена ст. 44 УПК в редакции 60-го года», - подчеркнул защитник.

С.Власенко также напомнил, что с целью избежания каких-либо спекуляций, еще 22 февраля (за 5 дней до так называемого заседания Регламентного комитета ВР) отказался от своего адвокатского свидетельства.

Кроме того, он назвал ложным утверждение о том, что «ни в одной европейской стране депутат не может заниматься адвокатской деятельностью».

«При этом кто-то, подозреваю, что это Андрей Портнов, в очередное раз обманул Президента, сообщив, что ни в одной европейской стране невозможно совмещать адвокатскую деятельность с депутатской работой. К сожалению, это еще раз подтверждает низкую квалификацию и недостаточное образование советников Президента, потому что, в частности, в Германии и Ирландии депутатам разрешено заниматься адвокатской деятельностью», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Высший административный суд досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов Андрея Веревского.

Председатель ВР В.Рыбак обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.

6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску В.Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

Сегодня, 14 марта, Президент заявил, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил ему, что С.Власенко и А.Веревского неоднократно предупреждали о необходимости решения вопроса совместительства, и этот процесс продолжался более трех месяцев.