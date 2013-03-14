Мирошниченко: В указе Януковича есть поручение, как решить вопрос Тимошенко

В указе Президента Украины Виктора Януковича относительно безотлагательных мероприятий по евроинтеграции Украины есть положения, которые способствуют разрешению дела экс-премьер-Министра Юлии Тимошенко.

Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире «5 канала».

«Как вы знаете, этот указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. И если тщательно проанализировать это решение СНБО, то там Президент определяет поручения как Кабинета министров в целом, так и отдельным министерствам», - сказал Ю.Мирошниченко.

«В том разделе, где речь идет о поручении Министерству юстиции, раз и отмечена необходимость осуществить ряд шагов в сотрудничестве с представителями ЕС и экспертами, и привлечением опыта Венецианской комиссии с тем, чтобы те вопросы, которые связаны с правовым регулированием тех сложных, скажем так, вопросов, о которых вы говорите (дело Ю.Тимошенко), чтобы они были обеспечены такими цивилизованными, в рамках европейских стандартов, ответами», - цитируют Ю.Мирошниченко«Комментарии».

Представитель Президента в парламенте добавил, что поэтому поручение профильному Министерству юстиции предоставлено, и Президент «ожидает, что в ближайшее время все подготовленные или подзаконные акты, или другие формы решений будут предложены и украинскому обществу, и парламенту, и Президенту».

Как сообщал УНИАН, 13 марта с. г. Президент Украины В.Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 года «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

В решении СНБО отмечается, что неотложные меры по европейской интеграции Украины принимаются с целью обеспечения дальнейшего развития стратегического партнерства Украины с Европейским Союзом, его государствами-членами на принципах политической ассоциации и экономической интеграции, завершения в 2013 году процесса заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его последующей имплементации, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе 16-го саммита «Украина - Европейский Союз» (состоялся в Брюсселе 25 февраля с.г. – УНИАН).

В решении содержится поручение и Министерству юстиции Украины. В частности, Минюст должен предпринимать вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти меры по обеспечению надлежащего выполнения в Украине решений Европейского суда по правам человека, реализации рекомендаций Совета Европы относительно условий отбывания наказания осужденными, предоставления им медицинской помощи; активизировать работу по подготовке с участием международных экспертов предложений относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам проведения выборов; обеспечить подготовку с участием вспомогательных органов, образованных Президентом Украины, до 1 октября 2013 года с учетом европейских стандартов законопроектов относительно реформирования Высшего совета юстиции, статуса судей, реформирования прокуратуры для направления таких законопроектов Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) с целью получения соответствующих заключений.

13 марта Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле во время выступления на сессии Европарламента заявил, что без решения дел Ю.Тимошенко и Юрия Луценко вряд ли можно будет говорить о подписании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"Пока дела Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не будут решены должным образом, и пока не будет достаточной уверенности в том, что больше не будет использоваться выборочное правосудие, мы вряд ли можем говорить, что условия являются благоприятными для подписания Соглашения об ассоциации", - подчеркнул Ш.Фюле.