Под проливным дождем в Виннице оппозиции удалось «поднять» более 5 тысяч человек

Участники акции “Вставай, Украина!” провели митинг возле помещения Винницкой облгосадминистрации.

Во время хода и на сам митинг присоединилась еще несколько тысяч участников и уже более 5 тысяч людей, несмотря на проливной дождь, который начался во время выступления лидеров акции, в течение часа аплодисментами и громкими восклицаниями поддерживали высказывания политиков об импичменте действующей власти.

«Мы приехали к вам, чтобы получить вашу поддержку и чтобы вы услышали, что есть в Украине сила, которая способна изменить вашу жизнь. Что есть люди в этой стране, за которых вы голосовали, которые получили ваш кредит доверия, которые должны каждому из вас. Мы сегодня здесь, чтобы сказать вам, что в нашем государстве только народ Украины может сказать, кто руководит, и как руководит. И те, кто руководит в нашем государстве плохо, будут изгнаны народом», - подчеркнул А. Яценюк.

Акция завершилась около 18 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока и Арсения Яценюка стартовала Всеукраинская акция Объединенной оппозиции "Вставай, Украина!". По словам председателя фракции "Батькивщина" А.Яценюка, акция "Вставай, Украина!" продлится два месяца.