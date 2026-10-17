Холод между Трампом и Зеленским критически опасен для Украины, - Reuters

Обострение отношений между Трампом и Зеленским может иметь серьезные последствия для Украины – от ограничения разведывательной поддержки до перебоев с поставками вооружения.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским обострились из-за ударов украинских сил по российским энергетическим объектам, роста цен на топливо и разногласий по поводу дальнейшей поддержки Киева. На этом фоне возникли опасения, что Вашингтон может сократить обмен разведывательными данными, ограничить поставки оружия и пойти на новые экономические договоренности с Москвой.

Как сообщает Reuters, на этой неделе Трамп неоднократно критиковал Зеленского, в частности из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент частично связывает с ними высокие цены на энергоносители, которые стали политической проблемой для его администрации в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Зеленский в ответ публично раскритиковал позицию Трампа и намекнул, что Вашингтон начинает отдавать предпочтение России. Украинский президент также заявил, что Киев не будет прекращать атаки на российские энергетические объекты, пока Россия продолжает наносить удары по Украине.

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США могут ограничить разведывательную поддержку Украины

Одним из самых больших рисков для Киева является возможное сокращение американской разведывательной помощи. Без этих данных Украине будет сложнее выявлять и отражать российские ракетные и дронные атаки, особенно на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Трамп заявил, что США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной. В то же время Зеленский рассказал Национальному общественному радио США, что американские чиновники предупреждали о возможном сокращении объема информации для украинских военных или полном прекращении её передачи.

Дополнительную тревогу вызвали перебои в работе системы Starshield – военной версии спутниковой связи Starlink, предоставляемой компанией SpaceX. По данным "Рейтер", в работе сервиса возникли перебои после решения, которое, по словам осведомленных американских и западных чиновников, было принято в Белом доме. Впоследствии его работу частично восстановили.

Этот случай продемонстрировал, насколько Украина зависит от американских технологий и решений администрации Трампа.

Дизельное соглашение

Еще одним источником напряженности стало заявление Трампа от 9 октября о договоренности с лидером России Владимиром Путиным о временном ослаблении санкций в отношении российского топлива и импорта российского дизельного топлива.

Американский президент обратился к России, стремясь увеличить поставки топлива и сдержать цены. В то же время такая договоренность вызывает опасения, что дополнительные доходы от продажи российских энергоносителей могут помочь Москве финансировать войну против Украины.

Аналитики отмечают, что основной причиной роста цен на энергоносители является война между США, Израилем и Ираном, сопровождающаяся атаками на энергетические объекты и значительными перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

Однако недовольство Трампа украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре дополнительно обострило отношения между Вашингтоном и Киевом.

В Украине опасаются последствий ухудшения отношений с Вашингтоном

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США по вопросам Европы Дэниел Фрид заявил, что пока непонятно, окончательно ли Вашингтон отказывается от поддержки Украины. Однако, по его словам, нынешняя ситуация осложняет перспективы завершения войны:

"Это не только упущенная возможность, это причиняет настоящие страдания в Украине и поощряет Путина продолжать войну, поэтому это не обходится даром".

В то же время Киев не отказывается от диалога с представителями Трампа. Два украинских чиновника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Reuters, что Украина хочет продолжать контакты со специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник заявил телеканалу Newsmax, что Украина благодарна Трампу и его команде за усилия по прекращению войны и готова к переговорам с Россией.

Сам Трамп в пятницу заявил журналистам, что продолжит сотрудничать как с Зеленским, так и с Путиным:

"Я хочу, чтобы эта война закончилась".

Зеленский может рассчитывать на поддержку республиканцев

Несмотря на обострение отношений с Белым домом, Украина сохраняет поддержку части республиканцев в Конгрессе США. Некоторые представители партии выступают против давления на Киев с целью достижения договоренностей на условиях, выгодных Москве.

Бывший советник по вопросам внешней политики в администрации Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что Зеленский может рассчитывать на изменение политического баланса после промежуточных выборов в США. Это потенциально затруднило бы для Трампа дальнейшее ослабление санкций против России и сокращение военной помощи Украине. Бруэн говорит:

"Зеленский знает, с кем имеет дело. Угрозы Трампа не имеют такого же эффекта, как когда Джей Ди Венс пытался пристыдить его в Овальном кабинете".

США и война против Украины – изменение позиции

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп отменил санкции, предусмотренные законом Грема, как раз накануне 18 октября, когда истекал месячный срок их введения. Документ предусматривал 100-процентную пошлину на товары пяти крупнейших покупателей российской нефти и 500-процентную пошлину на импорт российских энергоносителей в США.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал отказ от санкций по закону Грэма "историческим моментом" и заявил, что эти ограничения якобы нанесли серьезный ущерб прежде всего экономике США и мировым рынкам.

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