Россия планирует бить баллистикой по западным областям Украины, - Зеленский

Россия пытается "дожать" Беларусь по поводу размещения на ее территории российской баллистики для ударов по западным областям Украины, говорит президент.

Россия готовится к усилению ударов по западным областям Украины. Особую роль в этих атаках играет Беларусь, которая включает ретрансляторы для вражеских дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Существует ли угроза ударов и усиления атак на западную часть нашего государства? Безусловно. Готовится ли к этому Россия? Я думаю, да", – заявил президент.

Зеленский добавил, что к этим атакам постоянно привлекают Беларусь, ведь именно эта страна включает ретрансляторы для ударных БПЛА противника. Впрочем, этого Кремлю мало. Президент отметил, что Россия пытается оказать давление на режим Александра Лукашенко, чтобы разместить на территории Беларуси другие средства воздушного поражения, в частности баллистическое вооружение.

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"Это будет угроза прежде всего для западной части нашего государства. Я думаю, у Путина есть такие планы... Но это прямое втягивание Беларуси в эту войну. Прямое", – заявил Зеленский.

Он призвал Беларусь не идти на этот шаг, ведь прямое участие в войне против Украины столь же опасно для ее граждан.

Президент добавил, что на западе Украины усиливают ПВО в точках, где уже существует и прогнозируется в будущем большая угроза вражеских ударов.

Вражеские удары по Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский заявил, что на сегодняшний день наиболее эффективным противодействием реактивным "Шахедам" является авиация.

"Сегодня 55–60 % всех сбитых реактивных "Шахедов" – это заслуга авиации. Это удачное решение, оно работает", – заявил Зеленский.

По его словам, кроме авиации, есть еще несколько решений. В частности, как сказал президент, начинают работать недорогие ракеты.

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