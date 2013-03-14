На Западную Украину надвигается девятибалльный шторм

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, согласно предупреждению Гидрометеоцентра, в связи с перемещением через территорию западных областей активного циклона 15 марта в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, предусматриваются сильные снегопады, метели, усиление скорости ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, в Карпатах очень сильные снегопады. На протяжении 16-17 марта в западных областях ожидается похолодание со снижением минимальной температуры воздуха до 10-16° мороза.

В этой связи в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принято решение направить спасательную технику с мест постоянной дислокации в районы, где ожидаются наиболее серьезные осложнения.

На главных автомобильных дорогах западных областей, горных перевалах Карпат в местах прогнозируемого образования транспортных заторов (спуски, подъемы, сложный рельеф местности) предусмотрено дежурство автомобильных тягачей, специальной аварийно-спасательной техники для обеспечения бесперебойного движения транспорта и развертывания пунктов обогрева для предоставления помощи людям и предупреждения случаев переохлаждений, проинформировали в ГСЧС.

«Такой формат подготовки к осложнению погодных условий применяется впервые с целью сокращения времени и повышения эффективности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации», - говорится в сообщении.

Силы и средства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут находиться в боевой готовности непосредственно в местах реагирования.

Всего к выполнению задач по противодействию стихии приведены в готовность около 300 человек личного состава, а также более 90 ед. техники и 17 пунктов обогрева, в том числе: 40 автотягачей, 10 ед. тяжелой инженерной техники, 10 специальных аварийно-спасательных автомобилей и 30 передвижных электростанций.

Для координации действий привлеченных сил в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях развернуты оперативные штабы ГСЧС.

Как сообщает ZIK, Тернопольский областной гидрометеоцентр передает, что сила шторма составит 9 баллов по 12-балльной шкале Бофорда.