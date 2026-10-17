Николас Кейдж и Антонио Бандерас появятся в культовом сериале 'Настоящий детектив'

Производство нового сезона антологии HBO планируют начать в 2027 году.

Испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу пятого сезона сериала "Настоящий детектив". Главную роль в продолжении также исполнит Николас Кейдж. Производство нового сезона антологии HBO планируют начать в 2027 году.

Как сообщает Variety, события пятого сезона развернутся в районе Джамейка-Бей в Нью-Йорке. Бандерас сыграет персонажа по имени Рай Гарсия, а Кейдж воплотит образ Генри Логана. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Сценаристом и режиссером нового сезона выступит Исса Лопес, которая также работала над четвертой частью сериала под названием "Настоящий детектив: Ночная страна". Ее действие разворачивалось на Аляске, а главные роли исполнили Джоди Фостер и Кали Рейс.

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"Настоящий детектив" создал Ник Пиццолатто. За время существования проект получил 41 номинацию на премию "Эмми" и завоевал шесть наград. По данным HBO, четвертый сезон стал самым просматриваемым в истории сериала, собрав 12,7 миллиона зрителей на разных платформах.

Антонио Бандерас известен по фильмам "Маска Зорро" и "Легенда Зорро", а также озвучивает Кота в сапогах во франшизе "Шрек". Среди его недавних работ - байопик об Энтони Бурдене "Тони" и фильм "Плохая девочка" с Николь Кидман.

Николас Кейдж снимался в картинах "Покидая Лас-Вегас", "Свинья", "Сценарий мечты" и "Сокровище нации". Участие в "Настоящем детективе" станет одной из его редких главных ролей в телевизионных проектах.

Напомним, ранее УНИАН публиковал тизер нового боевика с Джейсоном Стэйтемом "Пчеловод 2".

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