Митинговать готовы 28% украинцев (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, презентованные сегодня директором Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ириной Бекешкиной.

Большинство избирателей – 77% - еще не разочаровались в Верховной Раде и считают, что сделали на выборах 2012 года правильный выбор. В то же время противоположное мнение по этому поводу у 8,6% опрошенных. Не смогли ответить – 14%.

Согласно полученным данным, больше всего уверены в правильности своего выбора сторонники ВО «Свобода» - 93%, Коммунистической партии Украины – 86%, партии «УДАР» - 84% и «Батькивщины» - 83%.

Вместе с тем сторонники Партии регионов несколько меньше уверены в правильности своего выбора - не разочаровались 69%.

Наиболее положительно оценивают деятельность Верховной Рады также избиратели «Свободы» и КПУ: 89% и 83% соответственно.

В то же время лишь треть населения (35%) считает, что нынешняя Верховная Рада доработает весь положенный срок до ноября 2017 года. 28% опрошенных считают, что состоятся досрочные выборы, а 37% не смогли ответить на этот вопрос. Лишь 14% население полностью или в основном довольны тем, как сейчас работает Верховная Рада, 77% работой парламента не довольны, другие не смогли ответить.

Отношение к блокированию Верховной Рады у украинцев противоречивое: 43% воспринимают блокирование ВР положительно, а 31% негативно, остальным трудно ответить на этот вопрос. Наиболее негативное отношение к блокированию парламента у избирателей Партии регионов (49% относятся негативно, а 29% положительно) и КПУ (57% относятся негативно и 21% положительно к блокированию).

За деятельностью Верховной Рады постоянно следят лишь 17% украинцев, еще 36% следят за деятельностью парламента время от времени, 25% - иногда, а 25% - не интересуются вообще. Вместе с тем 51% украинцев не знают, кто является депутатом в их округе, а 60% не знают, в какую фракцию входит депутат от их округа, 80,5% не знают, как можно связаться со своим депутатом (19% знают и только 1% - связывались).

Готовы лично принять участие в митингах и демонстрациях в настоящее время 28% украинцев (10% примут обязательно, 18% скорее всего), не собираются принимать участие в выступлениях и протестах - 59% населения (39% - точно не примут, 20% скорее всего не примут).

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Исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» вместе с Киевским международным институтом социологии с 5 по 13 марта. Опрос проводился в 109 населенных пунктах, методом интервью было опрошено 2037 респондентов по стохастической выборке. Данные исследования являются репрезентативными. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.