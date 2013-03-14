Власенко и Веревского Рыбаку оказалось достаточно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Запорожье.

Он отметил, что было два таких представления - относительно Андрея Веревского и Сергея Власенко, и ВАСУ уже принял соответствующие решения.

В.Рыбак напомнил, что решение суда по этому вопросу есть, а «остальное - это дело ЦИК, а не Верховной Рады Украины».

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Как сообщал УНИАН, 5 марта Высший административный суд досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов А.Веревского.

Председатель ВР В.Рыбак обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.

6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности. В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак подал представление в ВАСУ.

Ранее, 8 февраля 2013 года, Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов Павла Балогу и Александра Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.