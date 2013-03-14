Янукович убежден, что Европа должна помочь с модернизацией ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.Янукович подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

“Убежден, что здесь будет нужно участие Европы”, - сказал Президент.

Как сообщалось, некоторые эксперты не исключали, что модернизация ГТС будет проходить на двусторонней основе – Украина-Россия.

В частности, источник УНИАН на прошлой неделе отмечало, что в ближайшее время Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому будет сдана в аренду газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров.