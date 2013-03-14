Янукович считает, что суд законно отобрал мандаты у Власенко и Веревского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он согласился с тем, что этот факт негативно влияет на отношения Украины с ЕС, и было бы лучше отсрочить исполнение этого судебного решения, чтобы депутаты могли определиться, где они хотят работать — в парламенте или заниматься другими видами деятельности.

“Это было бы правильно”, - сказал В.Янукович.

При этом, по словам Президента, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил ему, что С.Власенко и А.Веревского неоднократно предупреждали о необходимости решить вопрос совместительства, и этот процесс длился более трех месяцев.

Президент обратил внимание на то, что один из депутатов представлял провластное большинство, другой — меньшинство.

“Произошло так, что разницы для суда не было”, - подчеркнул В.Янукович.

Он выразил уверенность, что другие депутаты-совместители, если они еще остались в парламенте, также будут лишены мандатов, поскольку перед законом все должны быть равны.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Высший административный суд досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов А.Веревского.

Председатель ВР В.Рыбак обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.

6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску В.Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.