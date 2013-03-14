СМИ: Украина согласилась на ассоциированное членство в ТС

После встречи 4 марта Президентов Виктора Януковича и Владимира Путина правительства обеих стран получили задание найти формулу сотрудничества Украины с ТС, которая удовлетворила бы обе стороны, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники в Кабмине.

Предложенную Януковичем формулу "3 +1" не рассматривали, потому что против нее выступила Россия.

Ответственными за эту работу назначили украинского вице-премьера Юрия Бойко и первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова.

По информации издания, на этой неделе в Москве побывала украинская делегация (вице-премьер Бойко, министр юстиции А. Лавринович, первый заместитель главы МИД Р. Демченко и руководитель внешнеполитического управления АП А. Гончарук). В результате консультаций на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об "ассоциированном членстве" Украины в ТС.

"Поскольку подобный формат участия в ТС беспрецедентный, его юридическую базу еще только предстоит создать. Сделано это должно быть в ближайшие два месяца", - утверждает источник в Кабмине.

Предполагается, что этот формат предоставит Украине доступ ко всем документам ТС, возможность изучать практику принятия решений в союзе, возможность быть представленной на всех заседаниях органов ТС в качестве наблюдателя без права голоса.

Предполагается разработка программ секторального сотрудничества Украины с ТС.