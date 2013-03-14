Нардепа потянут в суд из-за скандала с испытанием вакцин на сиротах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Валерий Пархоменко.

По его словам, за неправдивую информацию депутат должен ответить.

«Настоящим скандалом стало заявление народного депутата Валерия Головко относительно того, что на Полтавщине на детях-сиротах проводят испытания вакцин. Депутат сделал это заявление, заработал какие-то публичные балы, а вы себе разбирайтесь. Такого власть не допустит и подаст в суд за такие поступки. В пятницу в Полтаву приедет уполномоченный по делам детей и мы отчитаемся относительно этой ситуации. Такие заявления вносят деструктивный характер и мешают работе. Я бы посоветовал перед тем как делать такие заявления, узнать факты, спросить у власти, а уже потом делать некие выводы»,-сказал В.Пархоменко.

Как сообщал УНИАН, 7 марта народный депутат В.Головко (фракция «Батькивщина») обратился с депутатским запросом на имя начальника департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, в котором требует подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в одном из медицинских учреждений Полтавщины используют детей- сирот для испытаний вакцины, не имеющей аккредитационного сертификата.

«На сегодняшний день появились факты проведения клинических исследований с участием детей педиатрическим отделением Полтавской областной детской клинической больницы, в частности многоцентровое клиническое исследование по установлению безопасности и переносимости терапии «Дорипенемом» при отсутствии аккредитационного сертификата почти полтора года (с 20.11.2010 г. по 17.02.2012 г.) », - информирует в запросе В.Головко.

12 марта Полтавская областная прокуратура сообщила, что начала проверку относительно клинических испытаний на детях медицинского препарата, который не имеет аккредитационного сертификата, по заявлению одного из народных депутатов Украины.