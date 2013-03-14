Янукович поздравил нового председателя Китая Си Цзиньпина

«От имени народа Украины и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на должность председателя Китайской Народной Республики, которая является признанием Ваших весомых заслуг перед государством и народом», - говорится в приветствии главы Украинского государства, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В.Янукович выразил убеждение, что украинско-китайские отношения стратегического партнерства и в дальнейшем будут укрепляться на основе дружбы и уважения, наполняться новыми взаимовыгодными проектами и инициативами. «В этой связи рассчитываю на встречу с Вами в ближайшее время с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня, конкретизации путей углубления взаимодействия между двумя государствами», - отметил Президент Украины.

В.Янукович пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружескому народу Китая - мира, согласия и процветания.

Как сообщалось, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин 14 марта был избран председателем КНР. Он сменил на этом посту Ху Цзиньтао.