С 1 по 8 марта Всеукраинский конкурс «Лучшее Поздравление любимой» на портале www.temp21.ua

Национальный информационный портал ТЕМП-21 www.temp21.ua объявляет Всеукраинский конкурс на Лучшее Поздравление любимой , приуроченый к Международному женскому дню 8 марта.

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Сайт "ЛЮБОВЬ", который начал свою работу в день всех влюбленных, 14 февраля текущего года проводит конкурс в честь самой прекрасной и нежной половины человечества.

Конкурс проводится в рубрике "Поздравление любимой" с 1 по 7 марта и

приурочен к Международному женскому дню 8 Марта .

На сайте «ЛЮБОВЬ» вы можете :

добавить текст, фото каталог, видео каталог, аудио каталог и даже посредством спутника показать место вашей первой встречи с любимой.

Итоги конкурса будут подведены в ночь с 7 на 8 марта 2013 года.

Пара-победитель будет награждена заграничной туристической путевкой на побережье моря.

Награждение состоится 8 марта 2013 года в городе Киевe.

Вся информация об участии в конкурсе на сайте "ЛЮБОВЬ"

Контакты : info@temp21.ua , тел. +380442290088