С 1 по 8 марта Всеукраинский конкурс «Лучшее Поздравление любимой» на портале www.temp21.ua

15:02, 28 февраля 2013
Политика
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Национальный информационный портал ТЕМП-21 www.temp21.ua объявляет Всеукраинский конкурс  на Лучшее Поздравление любимой , приуроченый к Международному женскому дню 8 марта.

Портал  www.temp21.ua это вся информация  об услугах , недвижимости , работе, юридической помощи , интернет-магазинах, автомобилях, знакомствах , здоровье, советах и мыслях.

Простота, информативность, приятное восприятие дизайна портала, возможность всем пользователям бесплатно разместить практически любую информацию - вот то новое, что предлагается  рынку Украины и всем пользователям интернета.

Сайт "ЛЮБОВЬ", который  начал свою работу в  день всех влюбленных,  14 февраля текущего года  проводит  конкурс в честь самой прекрасной и нежной половины  человечества. 

Конкурс проводится  в рубрике "Поздравление любимой" с 1 по 7 марта и

приурочен к   Международному женскому дню 8 Марта .

На сайте  «ЛЮБОВЬ»  вы можете :

добавить текст, фото каталог, видео каталог, аудио каталог и даже  посредством спутника  показать место вашей первой встречи с любимой.

Итоги конкурса будут подведены в ночь с 7 на 8 марта 2013 года.

Пара-победитель будет награждена заграничной туристической путевкой на побережье моря.

Награждение состоится 8 марта  2013 года в городе Киевe.

Вся информация об участии в конкурсе на сайте "ЛЮБОВЬ

Контакты : info@temp21.ua  , тел.   +380442290088

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