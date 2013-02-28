Эксперт считает, что в Украине происходит имитация евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола в институте Горшенина по итогам саммита Украина - Европейский Союз.

"Я считаю, что сегодня происходит имитация евроинтеграции", - отметил В.Чалый.

Он обратил внимание на то, что все решения относительно евроинтеграции в Украине принимаются под события, в данном случае к саммиту с ЕС, а планомерная работа не проводится.

По его мнению, многие шаги, в том числе принятие необходимых нормативных актов, можно было предпринять уже давно, а не ожидать мая.

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В.Чалый отметил, что сейчас власти за два-три месяца выполнить все обязательства, взятые на себя во время последнего саммита в Брюсселе, будет чрезвычайно сложно, почти невозможно.

Говоря о саммите 25 февраля в Брюсселе, он отметил, что если исходить из позиции продолжения контактов между лидерами Украины и ЕС, то саммит можно назвать позитивным, но если говорить о том, к чему стремилась украинская сторона, в том числе и в энергетической сфере, то саммит скорее можно назвать промежуточным.

По словам В.Чалого, в ходе саммита Украина получила своеобразную дорожную карту, выполнение которой позволит надеяться на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре.

Эксперт надеется, что в ближайшее время Президент Виктор Янукович подпишет указ, в котором реализация этих договоренностей будет трансформирована в конкретные задачи и сроки их выполнения.

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза по итогам последнего саммита Украина-ЕС, который состоялся в начале этой недели в Брюсселе, заявили, что ожидают большего прогресса от украинской власти в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Европейские политики отметили, что украинская власть должна продемонстрировать конкретные достижения до мая этого года, поскольку ЕС нуждается еще в дополнительном времени на внутренние процедуры, чтобы Соглашение об ассоциации могло быть подписано на саммите в ноябре.

Совет иностранных дел ЕС в своих выводах от 10 декабря 2012 года отметил возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на запланированном на ноябрь Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах усовершенствования избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия, а также продолжения реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.