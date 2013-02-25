Батькивщина: Немецкие врачи еще не получили разрешения на встречу с Тимошенко

Немецкие врачи клиники "Шарите" до сих пор не получили от украинской власти официального сообщения о том, когда им будет предоставлено разрешение на встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, говорится в заявлении пресс-службы партии "Батькивщина", переданном агентству УНИАН.

"23 февраля немецкие врачи планировали обследовать Юлию Тимошенко, однако по надуманным причинам тюремщики отказали во встрече. Медики клиники "Шарите" до сих пор так и не имеют информации о возможной дате встречи. По надуманным причинам врачам не разрешили встретиться с Юлией Тимошенко в субботу, а теперь, непонятно на каких основаниях, медлят с ответом о дате приезда", - говорится в заявлении.

В пресс-службе партии напомнили, что тезис власти о том, что немецкие врачи не могли встретиться с Ю.Тимошенко, поскольку это невозможно в выходные дни, не выдерживает никакой критики, потому что медики клиники "Шарите" неоднократно приезжали к Ю.Тимошенко в субботу-воскресенье, чтобы провести обследование и проконтролировать ход лечения.

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"Неопределенность в вопросе относительно приезда немецких врачей со стороны власти будет означать лишь одно - режим намерен продолжать провокации в отношении Юлии Тимошенко и целенаправленно не допускает к лидеру оппозиции независимых врачей, чтобы так называемые "медицинские комиссии", подконтрольные Банковой, продолжали распространять неправду о состоянии здоровья Юлии Тимошенко", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что 15 марта 2012 года Европейский суд по правам человека в предписании в рамках 39-го правила регламента своей деятельности установил процедуру для правительства Украины о лечении Ю.Тимошенко, согласно которому независимые врачи, а это врачи берлинской клиники «Шарите», должны принимать все решения, связанные с ее лечением.