Дочь Тимошенко говорит, что выписать маму могут только врачи Шарите

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения заявляет о необходимости выполнения властью Украины предписания Европейского суда по правам человека от 15 марта 2012 года об обязательном стационарном лечении Ю.Тимошенко независимыми врачами.

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

«Европейский суд 15 марта 2012 года в предписании в рамках 39-го правила регламента своей деятельности установил процедуру для правительства Украины о лечении Юлии Тимошенко. Согласно этому решению, независимые врачи, а это врачи берлинской клиники Charité, должны принимать все решения, связанные с ее лечением. Более того, они неоднократно заявляли, что сомневаются в возможности полного выздоровления мамы в условиях постоянного психологического стресса и нечеловеческого давления, которое оказывает на нее вся государственная машина», - сказала Е.Тимошенко.

По ее мнению, неслучайно совпадение во времени появления заявлений Министерства здравоохранения о завершении лечения Ю.Тимошенко и Государственной пенитенциарной службы об отмене визита немецких врачей. «Заявление подконтрольных Банковой врачей непонятно, нелогично и неправомерно, поскольку эти врачи никогда не проводили обследования моей мамы и не могут оценивать - здорова мама или нет. С другой стороны, и немецкие врачи в ближайшее время не могут ее обследовать и оценить состояние ее здоровья. Их визит был отменен преднамеренно», - считает она.

По информации дочери Ю.Тимошенко, приезд врачей берлинской клиники Charité был отменен Министерством иностранных дел Украины на основании информации Государственной пенитенциарной службы о невозможности организации их визита в ближайшие три дня. «И это после того, как состояние здоровья моей мамы ухудшилось, после почти двухмесячной акции гражданского неповиновения и его пребывания в комнате площадью 4 квадратных метра на железном топчане. Даже сами тюремщики признавали тот факт, что мама не может передвигаться самостоятельно без ходунков», - отметила Е.Тимошенко.

”Сегодня Янукович решил выполнить законные требования мамы об отмене видеонаблюдения, обеспечении женского состава конвоя. Мама сможет переехать в больничную палату. Но чего мы можем ожидать от режима после того, как состоится саммит Украина-ЕС? В данный момент мы можем констатировать лишь ухудшение состояния ее здоровья», - заявила Е.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля, в Министерстве здравоохранения заявили, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

«Комиссия Минздрава пришла к заключению о том, что пациентка Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мероприятиях в стационаре”, - говорится в сообщении.

Немецкие врачи, по рекомендациям которых лечат Ю.Тимошенко, прибудут в Харьков 23 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что готова обеспечить работу Международной медицинской комиссии по Ю.Тимошенко с 25 февраля, то есть после ближайших выходных дней.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. Вместе с тем в мае 2012 Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.