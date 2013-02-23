Кличко не отвергает инициативу «регионалов», а Яценюк и Тягнибок - против

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

“Такая мировая практика есть, и они, отталкиваясь от нее, предлагают это”, - сказал В.Кличко.

Он отметил, что для принятия такого решения соответствующие предложения должна рассмотреть специальная комиссия.

“Что касается нашей личной позиции, это возможно. Но мы должны смотреть на все угрозы, мы должны смотреть, как это будет влиять на принятие решений”, - сказал В.Кличко.

По его словам, если это будет работать в интересах общества и парламент будет трудоспособен, то “мы не исключаем, что это может быть”.

“Если у нас будут замечания к работе комиссии, в которой будут присутствовать наши члены, мы будем настаивать на том, чтобы система голосования была другая - большинством присутствующих не только в зале - присутствующих вообще депутатов, то есть больше, чем 225 голосов”, - сказал он.

В свою очередь лидер “Батькивщины” Арсений Яценюк сказал, что исключительно Конституцией Украины определено, что решения ВР принимаются большинством от конституционного состава парламента.

“Таким образом, изменить 226 на любую другую цифру возможно только внесением изменений в Конституцию”, - сказал он.

В свою очередь лидер “Свободы” Олег Тягнибок сказал, что хотя его политическая сила и будет принимать “совместное решение троих” со всей оппозицией, но они категорически против таких изменений.

По теме: Ефремов хочет, чтобы ВР принимала решения большинством от присутствующих

Как сообщал УНИАН, лидер фракции ПР Александр Ефремов заявил, что Партия регионов предлагает, чтобы решения в Верховной Раде принимались большинством от присутствующих в зале депутатов.

По словам А.Ефремова, нужно внести поправки в Конституцию Украины, которыми будет предусматриваться, что голосование в сессионном зале парламента будет проводиться «от количества большинства присутствующих в зале».