Ефремов хочет, чтобы ВР принимала решения большинством от присутствующих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам А.Ефремова, нужно внести поправки в Конституцию Украины, которыми будет предусматриваться, что голосование в сессионном зале парламента будет проводиться «от количества большинства присутствующих в зале».

Также А.Ефремов сообщил, что в ближайшее время зарегистрируют законопроект, которым будет определяться ответственность депутата «за неработу в парламенте».

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«Мы будем настаивать, чтобы мы проголосовали по поводу ответственности за блокирование трибуны парламента», - сказал он.

А.Ефремов подчеркнул, что возникает сегодня вопрос, «за что мы три недели боролись». По его словам, более 40 млн грн было затрачено государством «для того, чтобы содержать неработающий депутатский корпус и в конечном итоге, приняли решение, которое предлагалось принять в первые дни и не заниматься всей этой ерундой». По его словам, «потрачені эти три недели впустую».

А.Ефремов считает, что «по сути не решены те требования, с которыми выходили наши коллеги».