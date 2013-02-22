Рыбак прогнозирует, что скоро большинство и оппозиция будут брататься

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам спикера, он верит, что на следующей пленарной неделе все народные депутаты будут присутствовать в сессионном зале и будут голосовать сами за себя.

«Уже к тому времени побежденные и победители начнут брататься. И парламент будет работать, я верю в это», - подчеркнул В.Рыбак.

При этом добавил: «Хотя это непростой парламент. Непростой он еще и потому, что две трети депутатов - новые люди, а некоторые пришли, прибежали с митингов, и они еще только осознают, что они пришли работать в высший законодательный орган, и здесь не может быть, что «я сказал или мы сказали — и будет так», - подчеркнул В.Рыбак.

По его словам, депутатам необходимо путем переговоров и компромиссом решать все вопросы.

В.Рыбак отметил, что именно журналисты стали победителями в нынешней ситуации, поскольку они подняли вопрос о том, что народные депутаты должны голосовать сами за себя.