Рыбак прогнозирует, что скоро большинство и оппозиция будут брататься
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак верит, что с 5 марта парламент начнет нормально работать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
По словам спикера, он верит, что на следующей пленарной неделе все народные депутаты будут присутствовать в сессионном зале и будут голосовать сами за себя.
«Уже к тому времени побежденные и победители начнут брататься. И парламент будет работать, я верю в это», - подчеркнул В.Рыбак.
При этом добавил: «Хотя это непростой парламент. Непростой он еще и потому, что две трети депутатов - новые люди, а некоторые пришли, прибежали с митингов, и они еще только осознают, что они пришли работать в высший законодательный орган, и здесь не может быть, что «я сказал или мы сказали — и будет так», - подчеркнул В.Рыбак.
По его словам, депутатам необходимо путем переговоров и компромиссом решать все вопросы.
В.Рыбак отметил, что именно журналисты стали победителями в нынешней ситуации, поскольку они подняли вопрос о том, что народные депутаты должны голосовать сами за себя.