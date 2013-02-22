Рыбак назвал депутатов, которые не прошли письменную регистрацию
13:15, 22 февраля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на пленарном заседании парламента объявил список народных депутатов, которые не прошли письменную регистрацию.
Владимир Рыбак зачитал список
Как передает корреспондент УНИАН, при этом были названы фамилии некоторых депутатов, которые присутствуют в сессионном зале ВР, но почему-то не прошли письменную регистрацию.
Среди таких депутатов был назван и лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.
В.Рыбак отметил тех, кто присутствует в зале, но не прошел письменную регистрацию.
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