Рыбак назвал депутатов, которые не прошли письменную регистрацию

Как передает корреспондент УНИАН, при этом были названы фамилии некоторых депутатов, которые присутствуют в сессионном зале ВР, но почему-то не прошли письменную регистрацию.

Среди таких депутатов был назван и лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.

В.Рыбак отметил тех, кто присутствует в зале, но не прошел письменную регистрацию.