Мирошниченко говорит, что у Януковича нет оснований распускать ВР

Такое мнение он выразил в комментарии агентству УНИАН.

“Правовых оснований пока еще нет, политических я тоже не думаю, что они есть”, - сказал Ю.Мирошниченко.

Он отметил, что сегодня все политические стороны, представленные в парламенте, признают необходимость обеспечения персонального голосования, и сегодня ведется лишь дискуссия относительно средств обеспечения персонального голосования.

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“Поэтому, скажем, такой политической причины нет, и даже если бы были досрочные парламентские выборы, сейчас эта бы проблема осталась, и новому составу парламента ее все равно пришлось бы решать”, - сказал Ю.Мирошниченко.

Говоря о правовых основаниях для роспуска парламента, он отметил, что Конституция дает исчерпывающий перечень оснований, по которым Президент может принять решение о роспуске парламента. “Сейчас их нет”, - сказал Ю.Мирошниченко, добавив, что даже если они появятся, то они не обязывают Президента объявлять досрочные парламентские выборы. “Норма Конституции лишь дает право Президенту для того, чтобы не возник вакуум законодательный, - объявить досрочные выборы. Я не думаю, что страна находится сейчас в такой ситуации”, - сказал Ю.Мирошниченко.