Нардепы и юристы не могут посчитать 30 дней до возможного роспуска ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что досрочных парламентских выборов в стране не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он сказал: “Не думаю”.

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При этом он напомнил, что сегодня мнения юристов разделились, что 30-дневный срок, предусмотренный Конституцией, после которого Президент получит право распустить парламент, в случае если ВР не соберется на свои заседания, начинается с 4 февраля, когда депутаты не смогли открыть сессию. Другие, по его словам, юристы убеждены, что этот срок еще не начался, поскольку сессия так и не была открыта.

“Я думаю, что как только у Президента появится право… Конституционный Суд даст разъяснение и государство будет в полной ясности, все остальное это лишь мнение юристов”, - сказал А.Ефремов.