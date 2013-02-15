Азаров надеется, что заблокированная Рада примет законы для упрощения виз

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"Прежде всего, план действий разрабатывался украинским правительством совместно с Евросоюзом, и он вовсе не предусматривает адаптацию всего украинского законодательства к европейским нормам, потому что, конечно, это в такие сроки невозможно",- сказал Н.Азаров.

Он отметил, что значительная часть работ либо уже проделана, либо будет проделана, и те задачи, которые перед нами стоят, вполне реальны.

"Например, необходимые законодательные акты для реализации безвизового режима уже находятся в нашей Верховной Раде. Если бы депутаты от оппозиционных фракций думали о вопросах европейской интеграции, они бы сейчас не занимались "кнопочными" вопросами, а работали с нами вместе над принятием этого закона. Но даже и при блокировании, я думаю, что мы сумеем сделать то, под чем мы подписывались", - отметил Н.Азаров.