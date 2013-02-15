Рыбак озвучил «крамольную мысль» о Яценюке и кнопке

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что на будущей неделе парламент будет работать, и такие позорные явления, как драки и голосование друг за друга, останутся в прошлом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, такое мнение В.Рыбак выразил после тестирования системы для голосования «Рада-3» с сенсорной клавишей.

Руководитель парламента сообщил, что сегодня состоялось очередное совещание при участии руководителей депутатских фракций, на котором рассматривался вопрос о путях разблокирования работы Верховной Рады. «Избиратели от нас этого ждут», - сказал В.Рыбак, отметив, что депутаты должны наконец начать выполнять свои предвыборные обещания, приходить в сессионный зал и голосовать персонально.

При этом он отметил, что требуют рассмотрения, в частности, законопроекты евроинтеграционной направленности, проекты законов о повышении и индексации зарплат, пенсий, других социальных выплат, строительстве доступного жилья. Люди, подчеркнул В.Рыбак, ожидают улучшения качества образования, медицинских услуг, введения европейских стандартов во всех сферах жизни.

В.Рыбак проинформировал, что сегодня в сессионном зале он убедился, что система для голосования с сенсорной клавишей работает. Однако, отметил он, при ее включении и попытке проголосовать оказалось, что голосование за несколько человек полностью возможно.

«Разве эту систему мы ждали? - спросил председатель Верховной Рады. - Поэтому у меня несколько крамольный вывод в душе: эту систему, сенсорную кнопку и запускали, чтобы фальсифицировать голосование в Верховной Раде». «Потому что руководители, сделавшие пять лет тому назад эту систему, почему-то ее не запускали, и сегодня настаивают, чтобы я узаконил фальсификации», - прибавил он.

Руководитель парламента заявил, что он ни при каких обстоятельствах не примет решение о введении в действие такой системы.

По убеждению В.Рыбака, в следующий понедельник руководители фракций должны опять обсудить вопрос о нормализации работы парламента, услышать друг друга и избирателей. «Я буду просить депутатов остановиться и начать принимать законы, которые нужны государству», - сказал он.