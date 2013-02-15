Яценюк: Регионалы две недели готовились, чтобы обмануть сенсорную кнопку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

“Шулеры, натуральные шулеры, две недели готовились, чтобы сделать шулерство из системы и обойти систему «Рада”, и только после этого запустили журналистов”, - сказал А.Яценюк.

По теме: В Раде протестовали «сенсорный палец»: Ефремов проголосовал телефоном

Он утверждает, что в настройке системы «Рада-3» был сокращен срок с 10 до 8 секунд, в течение которых депутат должен удерживать сенсорную кнопку, что и позволило проголосовать за нескольких человек.

“Ну как с ними можно договариваться”, - спросил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция не разблокирует парламент, пока не будет обеспечено личного голосования.

А.Яценюк не против, чтобы такое голосование было обеспечено путем поднятия рук или бюллетенями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, в парламенте в присутствии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака прошло тестирование системы для голосования с сенсорной кнопкой.

Перед тестированием спикер выразил сомнение, что эта система обеспечит персональное голосование.

После этого лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов приложил свой телефон к сенсорной кнопке, показывая, что она реагирует на телефон и воспринимает это как персональное голосование. Таким образом А.Ефремов продемонстрировал, что можно голосовать не только за себя, но и за коллег.

Лидер фракции «Батькивщина» А.Яценюк в ответ на это заявил, что «вы изменили настройку системы».

А разработчик системы сказал: «Я не понимаю ничего, нужно проверить». Затем технический сотрудник парламента проголосовал за трех депутатов.

После тестирования В.Рыбак сказал, что “все журналисты увидели, что два человека могут проголосовать тремя карточками, и это уже нечестно”.

Справка УНИАН. Оппозиция уже вторую неделю блокирует парламентскую трибуну, из-за чего не может начаться вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва. Партия «УДАР», «Свобода» и «Батькивщина» настаивают на включении модернизированной системы «Рада-3» с сенсорной кнопкой или же на голосовании руками или бюллетенями. Если большинство не согласится голосовать персонально, оппозиционеры обещают продолжать блокаду ВР.

В Партии регионов ранее заявляли, что система «Рада-3» устарела и необходимо разработать новую систему для голосования «Рада-4».