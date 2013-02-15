Луценко отказали в отводе судьи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла следственный судья Печерского райсуда Светлана Волкова.

Как говорится в решении суда, не найдены основания для удовлетворения ходатайства Ю.Луценко.

“Заявление Луценко об отводе следственному судье Печерского райсуда Киева Виктору Кицюку оставить без удовлетворения”, - зачитала С.Волкова.

Объявление решения происходило без участия Ю.Луценко, который ранее отказался принимать дальнейшее участие в заседании суда в режиме видео-конференции из-за того, что судья С.Волкова не стала рассматривать его просьбу о допуске народных депутатов в зал судебных заседаний Менской колонии.

Также во время объявления решения в зале не было адвокатов Ю.Луценко, которые покинули зал судебных заседаний в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позднее Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры по его аналогичному заявлению, зарегистрированному 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.