Луценко устроил судье демарш: сказал «До свидания» - и отключил связь

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Ю.Луценко об отводе судьи Виктора Кицюка по его делу о жалобе на действия прокуроров и судей, в частности, отвод В.Кицюку рассматривает следственный судья Светлана Волкова.

В начале судебного заседания, которое снова проходит в режиме видеоконференции, Ю.Луценко заявил, что заседание является открытым, а потому он просит допустить в зал заседаний в Менской колонии народных депутатов, которые туда прибыли для участия в заседании. Ю.Луценко несколько раз повторил эту просьбу, однако судья заявила, что все, кто хотел, попали в зал суда. На что Ю.Луценко заявил, что двери здания в Менской колонии, где он находится, закрыты и желающих попасть на заседание смогут пустить только по решению судьи.

“Не превращайте открытое судебное заседание в открытый фарс. Не устраивайте беспредел с первой минуты”, - заявил Ю.Луценко.

Несмотря на просьбу Ю.Луценко, судья продолжила рассмотрение ходатайства, в частности отметила, что судья В.Кицюк просит рассматривать ходатайство в его отсутствие. После этого Ю.Луценко заявил, что без присутствия всех желающих дальнейшее рассмотрение дела является незаконным, сказал: “До свидания”. И связь из помещения в Менской колонии прервалась. Несмотря на это, судья С.Волкова сказала, что суд удаляется к совещательную комнату для принятия решения. После объявления перерыва адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин сказал, что не видит смысла в дальнейшем его пребывании в судебном заседании и покинул помещение.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позже Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры по поводу его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебным решениям вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.