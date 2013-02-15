Янукович дал понять, что последний дембель будет еще нескоро

Власти твердо намерены осуществить переход к комплектованию армии военнослужащими по контракту. Соответствующие действия предусмотрены проектом Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, которую планируется утвердить в ближайшее время.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил в интервью журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», созданному в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, В.Янукович отметил, что для эффективной реализации этой задачи власти должны осуществить ряд мер по повышению конкурентоспособности военной службы. «Необходимо ввести механизмы мотивации для привлечения молодых людей на воинскую службу по контракту и продолжения ими контрактов на последующие периоды», - подчеркнул В.Янукович. Среди таких он назвал обеспечение военнослужащих жильем, достойно денежное содержание, возможность получения высшего образования во время прохождения воинской службы за счет государства и полноценную боевую (специальную) подготовку.

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«Решив эти и еще ряд других задач, мы создадим условия для стопроцентного комплектования армии военнослужащими по контракту. Поэтому окончательное решение о сроках перехода будет приниматься с учетом возможностей государства по выполнению указанных задач», - сказал Президент.