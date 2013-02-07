Главнокомандующий ВСУ думает, что последний дембель будет в 2014 году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Во время поездки во Львовскую область В.Замана напомнил, что одним из аспектов разрабатываемой Государственной комплексной программы реформирования и развития ВСУ на 2013-2017 годы является переход на военную службу по контракту. «Предусматривается осенью 2013 года осуществить последний призыв на срочную военную службу и переход отечественного войска на комплектование по контракту. Поэтому, по нашим прогнозам, уже осенью 2014 года будут уволены в запас последние срочники», – отметил генерал-полковник В.Замана.

По его словам, этот шаг продиктован тем, что срок срочной службы по большей части не позволяет на качественном уровне подготовить военнослужащего к выполнению возложенных на него задач.

«Рассматривалось несколько вариантов: возвращение двухлетнего срока срочной военной службы, который, кстати, сегодня серьезно рассматривается у наших российских коллег, или переходить на контрактную службу, что, собственно, и было выбрано. Ведь вполне понятно, что в настоящее время мнение об увеличении срока службы срочника бесперспективное и устаревшее. А военнослужащий-контрактник – это человек, который полностью посвящает себя службе в армии», – отметил главнокомандующий ВСУ.

Он объяснил, что практически есть два года для того, чтобы завершить переход на профессиональную армию. За это время нужно укомплектовать воинские части военнослужащими военной службы по контракту, подготовить соответствующую материальную базу, решить социальные вопросы и изменить весь уклад военной службы.