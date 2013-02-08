ВАСУ лишил мандатов двоих депутатов после иска Кармазина

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Виктор Балога.

«Только что Высший административный суд вынес решение относительно Павла Балоги. «Судьи» постановили: признать отсутствие полномочий депутата; признать отсутствие статуса народного депутата; признать необходимость проведения повторных выборов на 71 округе; отменить соответствующее постановление ЦИК о регистрации Павла Балоги депутатом», - написал он.

В.Балога сообщил, что это окончательное решение, также оно касается и А.Домбровского.

«То есть впервые в истории Украины неконституционным способом у законно избранного депутата полномочия отбирает суд, а не народ, который их предоставил. Поэтому выборы в этой стране превратились в чистую формальность, потому что депутатов уже можно «назначать» в судах», - пишет В.Балога.

«И вы знаете, это уже не политика. Это даже не юриспруденция. Это разборы, в которые втягивают государство и народ. А к «судьям» вопросов нет – весь мир уже увидел, что судебная ветвь власти в Украине отсутствует», - отмечает В.Балога.

Как сообщал УНИАН, ранее «Единый центр» заявил о намерении власти пересмотреть результаты выборов в Верховную Раду в 71-м избирательном округе на Закарпатье, где победил П.Балога – брат экс-министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги.

Адвокат П.Балоги Роман Поворозник в комментарии УНИАН сообщил, что 7 февраля Высший админсуд открыл производство по иску народного депутата 6-го созыва Юрия Кармазина к Центральной избирательной комиссии, П.Балоге и Александру Домбровскому, который баллотировался в 11-м избирательном округе.

“Суд при подготовке этого дела к рассмотрению грубо нарушил требования действующего законодательства о подсудности, поскольку дело должен рассматривать Киевский апелляционный административный суд. Иск заявлен лицом, которое не имеет процессуальной дееспособности по этой категории дел, поскольку Ю.Кармазин не был кандидатом в народные депутаты в 11-м и 71-м округах”, - сказал Р.Поворозник.