В ГПУ заявляют, что Тимошенко затягивает следственные действия, но все равно ждут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника Главного управления ГПУ по расследованию особо важных дел Андрея Курыся.

“Все материалы уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня, согласно требованиям нового УПК (ст. 290), следствие может предоставить стороне защиты Тимошенко только по окончании следствия”, - цитирует слова А.Курыся пресс-служба.

По его словам, «на сегодняшний день следствие по делу об убийстве Щербаня продолжается, а сама Тимошенко еще не давала показаний, органы следствия, в соответствии со ст. 221 УПК Украины, предоставляют для ознакомления адвокатам только те материалы указанного уголовного дела, которые не могут навредить следствию. В связи с тем, что подозреваемая Ю.Тимошенко дала согласие на проведение с ней следственных действий, но еще не определилась со временем, когда она это будет делать, и с целью недопущения нарушения ее права на защиту, следствие ждет».

А.Курысь также сказал, что когда Ю.Тимошенко допросят и объявят об окончании следствия, стороне защиты будут предоставлены все без исключения материалы дела.

Кроме того, А.Курысь напомнил, что сегодня в суде должен был состояться допрос одного из свидетелей по делу Е.Щербаня, и в нем имеет право принимать участие Ю.Тимошенко.

“Ей предложили через проведение видеоконференции принять участие в допросе свидетеля. О таком решении суда она утром была проинформирована. Однако Тимошенко отказалась задавать вопросы свидетелю и попросила перенести это заседание, ссылаясь на необходимость общения со своими адвокатами”, - сказал прокурор.

При этом он отметил, что суд должен был допросить свидетеля при участии Ю.Тимошенко, а не ее саму.

По словам А.Курыся, по мнению следствия, подозреваемая сознательно затягивает процесс проведения любых следственных действий, ссылаясь на различные причины.

“Это сознательная спекуляция и затягивание, однако мы ждем. Ведь если подсудимой есть что сказать по делу, то следствие обязано обеспечить ей такую возможность”, - подчеркнул он.