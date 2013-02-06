Тюремщики говорят, что допрос Тимошенко в режиме видеоконференции еще под вопросом

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

“Сегодня ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, он будет решен завтра к обеду. То есть, мы ожидаем получить от осужденной соответствующий ответ”, - сказал И.Андрушко.

В свою очередь, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко сообщил, что ни он, ни другие защитники экс-премьера не получали от нее никакой информации относительно ее согласия или несогласия принять участие в завтрашнем заседании, как это предложил суд.

“Тимошенко - единственный осужденный в Украине, который в отличие от других лишен права ежедневно осуществлять телефонные звонки, в том числе для предоставления информации своим защитникам”, - сказал С.Власенко.