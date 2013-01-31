Защита Тимошенко будет настаивать на ее лечении за границей

Украинским законодательством не запрещено направлять заключенных на лечение за границу.

Об этом защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко сказал УНИАН, комментируя заявление председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка о требованиях оппозиции добиться лечения Ю.Тимошенко в клинике за границей.

«Можно ли это с точки зрения юриспруденции? Я здесь, как специалист, могу вам ответить: да, это возможно. Нигде ни слова не сказано о том, что заключенные не могут быть направлены на лечение за границу», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, правовыми основаниями для вывоза Ю.Тимошенко на лечение за границу являются ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и ст. 36 «Основ законодательства Украины о здравоохранении».

«Есть базовая статья 7 Уголовно-исполнительного кодекса, которая говорит, что любое лицо, которое находится в заключении, имеет все те же права, что и обычные люди, за исключением тех прав, которые прямо ограничены законом. Также у нас есть законодательство о медицине. Называется «Основы законодательства Украины о здравоохранении». Статья 36 «Направление больных на лечение за границу»: граждане Украины могут направляться на лечение за границу в случае необходимости предоставления того или иного вида медицинской помощи больному и невозможности ее предоставления в заведениях здравоохранения Украины. Государственные органы должны способствовать выезду граждан Украины за границу и пребыванию там в период лечения», - отметил С.Власенко.

Он также напомнил, что лечащие врачи Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» заявляли о невозможности эффективной терапии экс-премьера в условиях, созданных в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. Кроме того, по словам С.Власенко, немецкие специалисты также заявляли о готовности оказать помощь экс-премьеру в немецкой клинике.

«Необходимо ли это с медицинской точки зрения? Я не специалист, я не могу об этом говорить, я могу только сослаться на позицию, достаточно жесткую и постоянную позицию немецких врачей, которые четко и многократно заявляли, что в связи с теми условиями, которые созданы в Украине пенитенциарной службой, в связи с тем, что эти условия будут созданы в любом медицинском заведении, в котором находится Юлия Владимировна, эффективное лечение невозможно в Украине. Они об этом говорили неоднократно и заявляли, что готовы, в том числе, в клинике «Шарите» оказать Юлии Владимировне необходимую помощь, которая обеспечит ей достаточно быстрое восстановление и выздоровление», - сказал С.Власенко.

Он заметил, что защита Ю.Тимошенко будет настаивать на ее лечении за границей.

«Если немецкие врачи говорят, что вылечить ее здесь невозможно, то, конечно, мы будем настаивать, что лечить ее нужно там, где ее возможно вылечить. На сегодняшний день этот вопрос уже даже не здоровья, это вопрос жизни», - сказал С.Власенко.

По его словам, для выезда Ю.Тимошенко на лечение за границу не нужно принимать никаких дополнительных нормативных актов. По его мнению, «для этого нужная политическая воля Виктора Януковича».

По данным С.Власенко, немецкие врачи Ю.Тимошенко должны прибыть в Харьков в ближайшие дни. «По моей информации, это должно состояться в ближайшие дни, но я, к сожалению, не имею более точной информации», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время собрания оппозиционных депутатов в парламенте лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что одна из первых задач оппозиции - добиться лечения Ю.Тимошенко в клинике за границей.

Справка УНИАН. В прошлом году генеральный прокурор Виктор Пшонка неоднократно подчеркивал, что украинским законодательством не предусмотрен вывоз осужденных на лечение за границу.

28 апреля 2012 года Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властями Украины о перевозке Ю.Тимошенко на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Кроме того, 3 мая в 2012 г. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять на лечение Ю.Тимошенко, если бы это разрешила украинская власть.

Вместе с тем адвокаты экс-премьера настаивали, что законодательство Украины позволяет лечение заключенного за пределами страны.