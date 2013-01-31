Кожара в Брюсселе выслушал о Луценко и Тимошенко

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле выразил министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре обеспокоенность по поводу ситуации с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко и экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе комиссара, встреча Ш.Фюле и Л.Кожары состоялась поздно вечером 30 января.

“Комиссар С.Фюле выразил обеспокоенность неожиданной перевозкой бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко из клиники в тюрьму”, - сказано в сообщении.

Комиссар отметил, что состояние здоровья Ю.Луценко остается объектом его обеспокоенности и призвал украинскую власть взять ответственность за состояние здоровья бывшего министра.

С.Фюле также спросил Л.Кожару о ситуации с Ю.Тимошенко и выразил обеспокоенность политическим контекстом судебных процессов против нее.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили развитие отношений Украина-ЕС в свете заключений, одобренных Советом иностранных дел ЕС 10 декабря.

“Европейский Союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор”, - сказал комиссар.

Вместе с тем он отметил, что ЕС ожидает от Киева решительных действий и существенного прогресса, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года.

В ходе встречи комиссар и министр также обсудили следующий визит С.Фюле в Украину, запланированный на 7-8 февраля.