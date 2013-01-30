В ПР назвали решение Тимошенко не выплачивать судебные издержки свидетельством ее правового нигилизма

А ее решение не выплачивать немецкой Фемиде судебные издержки назвал свидетельством ее правового нигилизма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

«Сначала Юлия Тимошенко игнорировала решения украинских судов. Теперь то же самое происходит с немецким. Зададим себе вопрос: а какому же суду поверит Тимошенко? Очевидно, ее устроит лишь то решение суда, которое будет принято в ее пользу», - считает Олег Надоша.

«Власенко утверждает, что Тимошенко не получала извещение суда Гамбурга о необходимости выплаты судебных издержек. Соответственно, оплачивать их не собирается. Но немецкий суд всегда информирует заявителя о своем решении в письменной форме на протяжении максимум следующих нескольких недель, как правило, почтовым заказным письмом. Об этом четко высказалась представитель суда Гамбурга Рут Хюттерот», - напомнил он.

По убеждению Олега Надоши, за нарушение законодательства Юлии Тимошенко рано или поздно пришлось бы отвечать. «Если она нарушала законы, она должна ответить. И в данном случае заявление Власенко свидетельствует о том, что Тимошенко не собирается выполнять решение Гамбургского суда (касательно возмещения судебных издержек). Это является подтверждением нигилизма представителей оппозиции в правовой сфере. Они отрицают все, что их не устраивает. Но так же вообще можно докатится до первобытно-общинного строя», - подытожил политик.