Свободовец поставил «диагноз» украинским олигархам - «шизофрения»

Такое мнение в эфире телеканала ТВi озвучил руководитель аналитической службы партии "Свобода" Юрий Левченко.

В частности, политик считает, что действующая власть выбирает между двумя вариантами внешней политики: либо присоединиться к Таможенному союзу, или выторговать для себя выгоды на противопоставлении между Европой и Россией.

"У части наших олигархов в голове определенная шизофрения - они не могут понять, что же им важнее: попытаться выторговать что-то лучше у ЕС или у России путем противопоставления", - отметил Левченко.

По словам "свободовца", украинские богачи бегут то к одним, то к другим и таким образом торгуются.

По мнению "свободовца", олигархи еще не приняли окончательное решение, какой из вариантов для них более приемлем.

Gazeta.ua