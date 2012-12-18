"Свобода" не позволит подписать соглашение с Таможенным союзом

Об этом заявил депутат от партии "Свобода" Юрий Михальчишин в эфире телеканала ICTV, комментируя визит президента в Москву во вторник.

"Хочу заявить недвусмысленно, если завтра в Москве будут подписаны какие-то документы, которые будут предусматривать создание некоего надгосударственного органа для принятия политических решений, "Свобода" однозначно и ответственно заявляет, что акции протеста, которые будут организованы по этому поводу, своей масштабностью и интенсивностью сделают невозможным стабильную работу нынешней власти по ликвидации украинского суверенитета и государственности", - цитирует Украинская правда.

"И никто сейчас спокойно сложа руки не будет наблюдать, как украинскую государственность будут продавать за копейки", - добавил Ю.Михальчишин.

Как сообщалось, во вторник президент Виктор Янукович посетит с визитом Москву.