Саакашвили: Евросоюз не может быть полноценным объединением без Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе конференции Kyiv Post Tiger Conference сегодня в Киеве заявил Президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Нам нужно принадлежать к европейской семье. Европа никогда не будет полноценной, пока Украина не станет ее членом. Я надеюсь, это случится быстрее, чем все это себе представляют... Все преимущества от того, что Украина станет частью Европы, станут преимуществом и Европы. Да, Украине нужна Европа, но и Европе нужна Украина не в меньшей степени", - сказал М.Саакашвили.

Он отметил, что Европа также всегда искала новые горизонты и идеи для расширения, и с этой точки зрения Молдова, Грузия и Украина - единый регион.

М.Саакашвили убежден, что несмотря на результаты прошедших недавно в Грузии парламентских выборов, его страна не свернет с демократического пути, поскольку он показал свою эффективность.