Оппозиция заявляет, что в Виннице продолжают считать голоса, игнорируя суд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Андрея Павловского.

«Члены ОИК пошли на совершение прямого преступления: сначала они повредили и похитили бюллетени оппозиционного кандидата Наталии Солейко, а теперь во время пересчета голосов фальсифицируют выборы в пользу местного царька Домбровского», - сказал А.Павловский.

Он подчеркнул, что представители винницкой городской организации партии «Батькивщина» подали иск в винницкий апелляционный суд относительно обжалования пересчета. Суд принял дело к рассмотрению, в связи с чем пересчет голосов должен быть приостановлен до решения суда.

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«Но члены ОИК продолжают нахальные фальсификации», - подчеркнул народный депутат.

При этом А.Павловский добавил, что ОИК проводит незаконный пересчет при содействии винницкой милиции.

По данным сайта ЦИК, в округе №11 лидирует кандидат в депутаты Наталия Солейко, которая баллотировалась от "Батькивщины". За нее, по результатам обработки 87,27% протоколов, проголосовали 29,77% избирателей, за самовыдвиженца Александра Домбровского - 29,10%.