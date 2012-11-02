ЦИК cменила председателя окружкома № 11 в Винницкой области

21:55, 02 ноября 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия удовлетворила представление ОИК № 11 Винницкой области о замене председателя этой комиссии, представителя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергея Ситарского.

Владимир Шаповал поддержал своим голосованием оба проекта решений

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании по инициативе секретаря ЦИК Татьяны Лукаш.

Согласно решению ЦИК, новым председателем ОИК № 11 назначена член этой комиссии, представительница партии «Русский блок» Ольга Стадник.

Во время обсуждения этого вопроса куратор региона Юлия Швец, а также другие члены ЦИК, которые были назначены по квоте оппозиционных партий - Андрей Магера, Жанна Усенко-Черная, Игорь Жиденко и Валерий Шелудько, - заявили, что такое решение будет лишь имитацией каких-то мер по разблокированию работы этой комиссии, но не решит вопрос.

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«Мы меняем председателя комиссии на человека, который, по сути, саботировал работу комиссии», - отметил И.Жиденко.

Ю.Швець предложила альтернативный проект решения о смене главы этой ОИК на другую кандидатуру, предложенную фракцией «БЮТ-Батькивщина», - Виталия Корчика.

Однако, по мнению большинства членов ЦИК, эта кандидатура не соответствует необходимым критериям. «Этот человек из другой местности, 1964 года, в этой комиссии не работал. И мы в такой сложной ситуации предлагаем такого человека», - сказал член ЦИК Юрий Донченко.

В свою очередь председатель ЦИК Владимир Шаповал поддержал своим голосованием оба проекта решений. В то же время он подчеркнул, что в такой ситуации лучшим решением было бы досрочное прекращение полномочий всего состава ОИК.

«Если такой проект решения (о досрочном прекращении полномочий - УНИАН) появится завтра, то я за него проголосую», - сказал В.Шаповал.

Как сообщал УНИАН, в течение пяти дней ОИК № 11 медлила с предоставлением электронных сведений о результатах голосования. В настоящее время в электронную систему «Выборы» введено лишь 20% данных электронных протоколов с этого округа.

ОИК 31 октября с разницей в пять минут приняла три постановления об отстранении С.Ситарского от исполнения обязанностей председателя комиссии и избрала на эту должность члена комиссии О.Стадник.

Между тем позже ОИК № 11 под председательством О.Стадник отклонила телеграмму ЦИК за подписью В.Шаповала о необходимости ускорения введения электронных данных в систему «Выборы».

По данным сайта ЦИК, в округе № 11 лидирует кандидат в депутаты Наталия Солейко, которая баллотировалась от "Батькивщины". За нее проголосовали 29,93% избирателей, за самовыдвиженца Александра Домбровского - 28,99%.

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