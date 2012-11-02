ЦИК cменила председателя окружкома № 11 в Винницкой области

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании по инициативе секретаря ЦИК Татьяны Лукаш.

Согласно решению ЦИК, новым председателем ОИК № 11 назначена член этой комиссии, представительница партии «Русский блок» Ольга Стадник.

Во время обсуждения этого вопроса куратор региона Юлия Швец, а также другие члены ЦИК, которые были назначены по квоте оппозиционных партий - Андрей Магера, Жанна Усенко-Черная, Игорь Жиденко и Валерий Шелудько, - заявили, что такое решение будет лишь имитацией каких-то мер по разблокированию работы этой комиссии, но не решит вопрос.

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«Мы меняем председателя комиссии на человека, который, по сути, саботировал работу комиссии», - отметил И.Жиденко.

Ю.Швець предложила альтернативный проект решения о смене главы этой ОИК на другую кандидатуру, предложенную фракцией «БЮТ-Батькивщина», - Виталия Корчика.

Однако, по мнению большинства членов ЦИК, эта кандидатура не соответствует необходимым критериям. «Этот человек из другой местности, 1964 года, в этой комиссии не работал. И мы в такой сложной ситуации предлагаем такого человека», - сказал член ЦИК Юрий Донченко.

В свою очередь председатель ЦИК Владимир Шаповал поддержал своим голосованием оба проекта решений. В то же время он подчеркнул, что в такой ситуации лучшим решением было бы досрочное прекращение полномочий всего состава ОИК.

«Если такой проект решения (о досрочном прекращении полномочий - УНИАН) появится завтра, то я за него проголосую», - сказал В.Шаповал.

Как сообщал УНИАН, в течение пяти дней ОИК № 11 медлила с предоставлением электронных сведений о результатах голосования. В настоящее время в электронную систему «Выборы» введено лишь 20% данных электронных протоколов с этого округа.

ОИК 31 октября с разницей в пять минут приняла три постановления об отстранении С.Ситарского от исполнения обязанностей председателя комиссии и избрала на эту должность члена комиссии О.Стадник.

Между тем позже ОИК № 11 под председательством О.Стадник отклонила телеграмму ЦИК за подписью В.Шаповала о необходимости ускорения введения электронных данных в систему «Выборы».

По данным сайта ЦИК, в округе № 11 лидирует кандидат в депутаты Наталия Солейко, которая баллотировалась от "Батькивщины". За нее проголосовали 29,93% избирателей, за самовыдвиженца Александра Домбровского - 28,99%.