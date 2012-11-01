ЦИК наконец забеспокоился ситуацией в трех скандальных округах

19:57, 01 ноября 2012
Политика
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ЦИК обеспокоена медленной динамикой передачи электронных результатов выборов из трех одномандатных избирательных округов - № 11 (Винница), № 197 (Канев Черкасской области) и № 223 (Киев, Шевченковский район).

Заседание ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил Охендовский журналистам.

«ЦИК имеет основания выражать обеспокоенность относительно ввода информации из трех одномандатных избирательных округов – округ № 11 Винницкой области, из которого введено только 81% сообщений о содержании протоколов участковых избирательных комиссий, это округ № 197, из которого введено всего 48%, и округ № 223, из которого введено 77% сообщений», - сказал М.Охендовский.

По его словам, сегодня утром ЦИК на основании соответствующих представлений политических партий внес изменения в состав окружной избирательной комиссии № 197. «В составе этой комиссии изменено 8 из 18 членов, и мы надеемся, что после этого работа этой комиссии будет возобновлена и она начнет обрабатывать протоколы УИК и вводить сообщения по их содержанию в систему «Выборы», - сказал он.

В то же время, сказал М.Охендовский, ЦИК не имеет права вмешиваться в работу окружных избирательных комиссий, поскольку это не входит в полномочия Центризбиркома.

«С другой стороны, мы в рамках своих полномочий направляем в деятельность всех без исключения окружных комиссий действия, которые должны отвечать закону Украины о выборах народных депутатов», - объяснил он.

М.Охендовский отметил, что ЦИК внимательно отслеживает ситуацию в одномандатном избирательном округе № 223. «Реагирование со стороны ЦИК на ситуацию в 223-м округе происходило неоднократно, в отдельных случаях это давало свои плоды, но в целом остается так, как есть сейчас», - сказал он.

По его словам, ЦИК обязательно отреагирует на ситуацию в Шевченковском районе Киева, но на основании информации куратора этого региона – заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры.

*** По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в столичном округе № 223 обработано 76,23% протоколов, за самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовало 28,37% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,51%.

По информации сайта ЦИК, в 197-м округе обработано 48,63% протоколов, согласно которым за самовыдвиженца Богдана Губского отдали свои голоса 34,67% избирателей, за кандидата от ВО «Батькивщина» Леонида Даценко – 31,83%.

По данным Центризбиркома, в округе № 11 обработано 81,81% протоколов. За кандидата от «Батькивщины» Наталию Солейко проголосовало 29,88% избирателей, за самовыдвиженца Александра Домбровского – 28,98%.

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