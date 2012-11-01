ЦИК наконец забеспокоился ситуацией в трех скандальных округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил Охендовский журналистам.

«ЦИК имеет основания выражать обеспокоенность относительно ввода информации из трех одномандатных избирательных округов – округ № 11 Винницкой области, из которого введено только 81% сообщений о содержании протоколов участковых избирательных комиссий, это округ № 197, из которого введено всего 48%, и округ № 223, из которого введено 77% сообщений», - сказал М.Охендовский.

По его словам, сегодня утром ЦИК на основании соответствующих представлений политических партий внес изменения в состав окружной избирательной комиссии № 197. «В составе этой комиссии изменено 8 из 18 членов, и мы надеемся, что после этого работа этой комиссии будет возобновлена и она начнет обрабатывать протоколы УИК и вводить сообщения по их содержанию в систему «Выборы», - сказал он.

В то же время, сказал М.Охендовский, ЦИК не имеет права вмешиваться в работу окружных избирательных комиссий, поскольку это не входит в полномочия Центризбиркома.

«С другой стороны, мы в рамках своих полномочий направляем в деятельность всех без исключения окружных комиссий действия, которые должны отвечать закону Украины о выборах народных депутатов», - объяснил он.

М.Охендовский отметил, что ЦИК внимательно отслеживает ситуацию в одномандатном избирательном округе № 223. «Реагирование со стороны ЦИК на ситуацию в 223-м округе происходило неоднократно, в отдельных случаях это давало свои плоды, но в целом остается так, как есть сейчас», - сказал он.

По его словам, ЦИК обязательно отреагирует на ситуацию в Шевченковском районе Киева, но на основании информации куратора этого региона – заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры.

*** По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в столичном округе № 223 обработано 76,23% протоколов, за самовыдвиженца Виктора Пилипишина проголосовало 28,37% избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко - 27,51%.

По информации сайта ЦИК, в 197-м округе обработано 48,63% протоколов, согласно которым за самовыдвиженца Богдана Губского отдали свои голоса 34,67% избирателей, за кандидата от ВО «Батькивщина» Леонида Даценко – 31,83%.

По данным Центризбиркома, в округе № 11 обработано 81,81% протоколов. За кандидата от «Батькивщины» Наталию Солейко проголосовало 29,88% избирателей, за самовыдвиженца Александра Домбровского – 28,98%.